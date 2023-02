La mamá de Gabi Suazo dejó saber toda la emoción que sintió tras el primer partido de su hijo como titular en el Toulouse de Francia. "Me acordé de sus sacrificios y su capacidad mental para cumplir los objetivos", dijo con mucho orgullo Marcela Urbina.

Marcela Urbina, mamá de Gabriel Suazo: "Cuando terminó el partido me puse a llorar y no podía parar"

Gabriel Suazo ya parece más asentado en Francia. Tiene escogida su casa y ya están junto a él su cónyuge, Gabriela Rojas y también los dos perros, además de Agustín, el hijo que la pareja espera por estos días. Por cierto, el ex lateral izquierdo de Colo Colo comenzó a sumar minutos desde el inicio en el Toulouse.

Fue en la goleada del cuadro de Gabi ante el Troyes. Fue titular e hizo un jugadón de crack que de inmediato disparó las esperanzas de los fanáticos del elenco dirigido por Philippe Montanier. Evidentemente todo eso fue seguido muy de cerca por la madre del jugador chileno de 24 años, Marcela Urbina, quien conversó con Las Últimas Noticias y dejó algunas de sus sensaciones tras el estreno triunfal.

"Gabriel llamó el martes para contarnos que iba de titular y fue una euforia tremenda acá en la casa. Cuando terminó el partido, me puse a llorar. No podía parar de la emoción", contó la progenitora del zurdo. "Retrocedí en el tiempo y me acordé de sus sacrificios y su capacidad mental para lograr los objetivos", añadió, con una evidente gratificación por su vástago.

Pero no se quedó sólo con eso. "Este es un sueño que tuvo toda la vida. Recibió ofertas de muchos equipos, algunos ofrecían más plata, pero su mentalidad siempre fue jugar en Europa porque sabe que es una mejor vitrina. Ojalá llegue mucho más lejos", aseguró Marcela Urbina, orgullosísima por él.

Marcela Urbina, mamá de Gabriel Suazo: "Esto no fue al azar, fue fruto del trabajo"

La madre de Gabriel Suazo jamás olvidará el año 2020 en que Colo Colo peleó por no descender, aunque eso se decidió en 2021. Entre la pandemia y la situación del club, el Gabi sufrió mucho y casi no podía ir a la calle, para evitar amenazas, reproches y malos tratos de la hinchada, que lo apuntó como uno de los futbolistas que más bajo nivel ofrecía en esa época.

"Gabriel no podía salir de la casa, estaba encerrado con su esposa y teníamos que llevarle todo para allá. Por eso quiero destacar a mi nuera, ella lo acompañó en el encierro y fue mi compañera de sufrimiento, nos consolábamos mutuamente", dijo Marcela Urbina, aunque eso afortunadamente ya es parte de la historia. Ah, también indicó que los planes familiares son viajar a Francia para conocer al nieto.