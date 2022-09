Le preguntaron a Manuel Pellegrini si siente "algo especial" por visitar el estadio Santiago Bernabéu, escenario del duelo entre Real Madrid y Real Betis por una nueva jornada de La Liga de España. El chileno fue director técnico del cuadro merengue en la temporada 2009-10 y este sábado estará de regreso en Chamartín.

El Ingeniero respiró antes de repasar su experiencia merengue. "Han pasado doce años desde que estuve en el Real Madrid, es mucho tiempo. Pero sin lugar a dudas es una institución de la que guardo mucho cariño, porque independiente de que no pudimos lograr un título, hicimos una campaña extraordinaria hasta ese momento, con 96 puntos", sentenció.

Por eso, más allá del aporte en las vitrinas, Pellegrini se queda con "las circunstancias en que terminó la temporada y no seguí. Me fui con un 70 por ciento del apoyo de la gente. A la institución y a los socios les guardo un gran cariño. Y a la ciudad, porque tuve un año muy cómodo", reflexionó el delantero nacional.

De cara al encuentro de este sábado, al que el Betis llega con una racha de cinco partidos sin recibir goles como visita de Real Madrid, Pellegrini proyecta "ir al Bernabéu a tratar de ser el mismo Betis de siempre, un equipo que tiene mucha efectividad porque tiene una gran calidad en su salida".

"Nuestra intención no es que no nos hagan goles. Si no nos hacen un gol, mejor, porque hay que hacer dos. Pero no estamos preocupados", subrayó el entrenador del equipo andaluz, que en esta fecha podrá contar con la totalidad de su plantilla inscrita, incluso con el arquero Claudio Bravo, que no pudo debutar aún.

