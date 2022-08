Este miércoles el Real Betis empató 2-2 frente al Zaragoza en un partido amistoso de pretemporada jugado en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.

Juanmi a los 60 minutos y Loren Morón a los 79' parecían asegurar un triunfo para el equipo de Manuel Pellegrini, pero en los últimos diez minutos el Zaragoza lo empató con tantos de Petrovic y Simeone.

Una decepción para el equipo bético, que aún no puede ganar en la pretemporada, con empates ante el Grödig, Olympique de Marsella y Zaragoza, y derrotas ante el PSV y el Brentford.

De igual forma, en la previa del encuentro el técnico chileno fue ovacionado por la hinchada presente, lo que fue registrado en video por un usuario que subió las imágenes a redes sociales.

Sin embargo, en la prensa sevillana están preocupados con la pretemporada. ABC de Sevilla dice que el equipo parece estar perdiendo la identidad que tenía en la temporada pasada.

Sobre el partido ante el Zaragoza, señalan: "Se le escapó en los últimos minutos al Betis el sabor de la victoria, que no llega en esta pretemporada en la que a los verdiblancos les está costando una barbaridad encontrar su mejor versión. O al menos la habitual, la que se había convertido en norma".

Luego, reflexionan: "Echó en falta el grupo de Pellegrini las señas de identidad que le hicieron triunfar el pasado curso. Desordenado a veces en la presión, impreciso con la pelota en otros momentos, lento en las interceptaciones, dejando huecos atrás y con poca agilidad arriba en otros momentos, repitió males de este verano de 2022 que debe servir ya para reaccionar y para que el grupo se dé cuenta de que el Betis que se espera no es este".

"Porque más allá de los resultados, que también indican, el Betis persigue recuperar su versión competitiva que tantos réditos le dio hace meses y con un grupo prácticamente calcado, sin bajas relevantes más allá que la de Bellerín, no es capaz de mostrar frescura ya a menos de dos semanas de encarar al Elche con puntos en juego. Incapaz de ganarle a un equipo de Segunda que sufrió problemas la pasada campaña y no sólo eso, sino de imponer su calidad y su ritmo. Resta el duelo ante la Fiorentina para cambiar esta cara porque no puede llegar tarde a LaLiga el bloque verdiblanco", finalizan.