Mientras queden puntos en juego, el Real Betis no dará su brazo a torcer en la lucha por un lugar en la proxima edición de la UEFA Champions League. Este martes el equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini dio una dura batalla para derrotar al Valencia por 0-3 en La Liga de España.

Luego de coronarse como campeones de la Copa del Rey, los verdiblancos no habían logrado triunfos. Las cosas se pusieron cuesta arriba y parecía que la clasificación se alejaba, pero con la victoria de esta tarde consiguieron recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Tras el encuentro, Manuel Pellegrini analizó lo ocurrido en el estadio Mestalla y valoró la entrega que tuvieron sus pupilos dentro de la cancha. "Estuvimos atentos defensivamente y esta vez tuvimos más acierto en las ocasiones respecto a los partidos anteriores".

El Ingeniero, pese al triunfo, también destacó lo duro que fue el Valencia dentro de la cancha en busca de los tres puntos. "Fue un partido muy disputado, muy corrido y con pocas ocasiones. Por suerte, estuvimos muy atentos defensivamente y concretamos las ocasiones que en partidos anteriores no pudimos convertir. El Valencia dejó más espacios cuando tomó riesgos en la segunda parte".

Pero eso no fue lo único, ya que Manuel Pellegrini pidió enfocarse de inmediato en el próximo desafío para así seguir soñando con un lugar en la UEFA Champions League. "Ahora, a tratar de ganar al Granada".

Manuel Pellegrini elige creer en la hazaña rumbo a Champions League

El Real Betis consiguió un triunfo que levanta el ánimo tras los últimos resultados y les permite soñar con llegar a la UEFA Champions League. Para hacerlo, deben esperar que el Atlético de Madrid o Sevilla se compliquen, además de ganar todo lo que le queda.

La tarea no será sencilla, ya que tendrá que enfrentar al Granada, que pelea por no descender, y al Real Madrid. Pese a ello, el Ingeniero no pierde la esperanza. "Faltando dos fechas, todavía estamos con posibilidades de clasificar para la Champions".

En esa misma línea y para cerrar, Manuel Pellegrini llamó a los hinchas a confiar como nunca. "Mientras las matemáticas den, tenemos que creer. La mejor manera de creer es ganar los partidos que quedan", sentenció.