Pellegrini no baja los brazos en el Betis e invita a jugadores a "no perder la ambición"

El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo ha pasado por varias tristezas estos último días. Tras quedar eliminados de la Supercopa de España a manos del Barcelona y de los octavos de final de Copa del Rey ante Osasuna, ambos por penales, este sábado 21 de enero sumaron su tercera derrota seguida. Eso sí, a pesar del amargo panorama el DT chileno no se rinde.

Un solitario gol de Martin Braithwaite en el minuto 43 bastó para que los heliopolitanos perdieran 1-0 ante el RCD Espanyol en el Estadio Cornellà-El Prat por la fecha 18 de La Liga de España, y tras el pitazo final fue el Ingeniero quien se sacudió la amargura para enviarle un mensaje fuerte y claro a sus pupilos e invitarlos a seguir adelante por los objetivos.

"Tenemos que reencontrarnos con nuestro fútbol"

Una vez materializada la derrota, el estratega chileno de 69 años asistió a conferencia de prensa y dejó en claro que no quiere que los suyos se rindan. "Tenemos que reencontrarnos con nuestro fútbol porque estamos marcando menos goles. Con la posesión y el dominio no estamos encontrando la precisión. No hay que perder la expectativa, la realidad y la ambición", lanzó.

Con respecto a sus recientes dolores, Pellegrini reconoce que "es una semana complicada, hemos perdido dos títulos en una semana". Junto con eso, también resalta que aunque todo "afecta físicamente y anímicamente, no es excusa". "Hay que pasar este bache y volver a puntuar en LaLiga", detalló.

Sobre el partido en sí, Pellegrini cierra detallando que "el primer tiempo fue muy bueno. El Espanyol no tuvo llegadas pero marcó el gol", y también destaca que en el segundo tiempo, con el marcador a su favor, "el Espanyol defendió bien". "Tuvimos dominio pero sin ocasiones claras. El resultado es justo porque el Espanyol hizo un buen trabajo y no tuvimos peligro", concluyó.

El próximo desafío del Real Betis será por la fecha 19 de La Liga, donde el próximo sábado 28 de enero tendrá que visitar al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez a contar de las 17:00 horas.