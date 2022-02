Manuel Pellegrini suma un nuevo éxito a su tremenda temporada con el Real Betis tras avanzar a los octavos de final de la Europa League después de vencer por un marcador global de 3-2 al Zenit de Rusia, y tras el empate 0-0 vivido este jueves 24 de febrero en la vuelta se tomó un tiempo para hablar de lo sucedido.

El equipo del Ingeniero no anotó, pero tampoco pudieron marcarle, por lo que el 3-2 obtenido en la ida seguía siendo favorable para ellos en el estadio Benito Villamarín ante su público, y como los rusos no pudieron anotarle a Rui Silva el técnico chileno sacó pecho y felicitó a los suyos.

Por eso, tras el pitazo final habló con ESPN y reconoció estar “muy contento, creo que el equipo hizo un gran partido el día de hoy, enfrentábamos a un rival muy complicado, rival de Champions con grandes jugadores y un presupuesto muy alto, y creo que el equipo rindió de acuerdo a lo esperado".

Después de eso felicitó a su línea defensiva y señaló que "veníamos con una ventaja de Rusia, si bien no fue nuestra intención pero creo que defendimos muy bien durante todo el partido".

"El primer tiempo quizás ellos tuvieron un poco más de dominio del balón, pero en el segundo tiempo lo igualamos y tuvimos al principio dos ocasiones muy claras que fueron a los postes y al final por supuesto ellos apretaron buscando poder ir a la prórroga", continuó.

También señala que el rival producto de ese ímpetu "consiguieron ese gol que fue claramente viciado por el foul que le hacen a Guido Rodríguez, y después tuvimos un cabezazo muy peligroso por arriba del poste. Pero si analizamos el partido no vemos grandes atajadas de Rui Silva ni gran dominio del Zenit, un partido muy estrecho pero que nosotros teníamos el marcador favorable de Rusia”.

Después fue consultado sobre esa jugada donde le anulan un gol de último minuto al Zenit, que los llevaba a la prórroga, y le preguntaron si es que sentía que la tecnología le debía una por las situaciones que le ha tocado enfrentar previamente en su carrera cuando el videoarbitraje no estaba implementado. Y fue contundente.

“No, porque hace un tiempo atrás el VAR no existía y una cosa no tiene relación con la otra, ahora el VAR corrige muchas cosas, además era solamente la ida a una prórroga no estábamos eliminados todavía ni mucho menos, teníamos armado el equipo ofensivamente con Joaquín, Cristián Tello, Borja Iglesias y nos faltaba arriba Juanmi, así que teníamos todavía 30 minutos más en campo nuestro si nos hubieran empatado", indicó.

"Por suerte como digo estuvimos muy aplicados defensivamente, no hubo ninguna duda en esa falta y si revisamos las atajadas de Rui Silva no me parece que haya tenido ninguna durante todo el partido”, cerró.