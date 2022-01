Una polémica llave de Copa del Rey jugaron Real Betis y Sevilla, partido que se jugó entre dos días, por la agresión de la hinchada en el Benito Villamarín al jugador Joan Jordán, que obligó terminar el cotejo este domingo sin público.

Finalmente fue victoria para el Betis de Manuel Pellegrini, entrenador chileno que en el final del encuentro tuvo una áspera discusión con su colega Julen Lopetegui, y señaló que lo sucedido debe ser investigado.

"Yo la diferencia que tengo con Julen, estamos absolutamente de acuerdo y no tengo ninguna justificación para el hecho que se produjo que es absolutamente punible, lo que sucedió ayer de tirar un objeto y que haya golpeado a un jugador. Pero ya lo dije, merece una buena investigación porque con las versiones distintas, sólo los médicos pueden saber si un palo de plástico produce un traumatismo craneoencefálico como para suspender un partido e ir se todos a casa cuando ha sucedido muchas veces, se advierte y se sigue jugando. Dos versiones distintas, no sé quién puede tener la verdad, pero por el daño que se le hizo al fútbol. Con Julen termina ahí y punto, no pasa más allá de eso", dijo con fuerza el estratega nacional.

"Yo acabo de dar mi opinión, el daño al fútbol es tan grande que merece una investigación. No se pueden tener los estadios vacíos, no se puede volver a jugar sin público, esa investigación serán las personas adecuadas y si se hace en algún momento no quiero dar la razón a uno o a otro. Yo vuelvo a reiterar que un tubo de plástico desde esa distancia no sé si puede producir tanto daño. Hay informes médicos... El daño al fútbol está hecho, hay que ver quiénes son los responsables partiendo por el repudio total a la persona que tuvo la estupidez de tirar eso al campo", agregó sobre la polémica.

Lopetegui dijo que el Betis ganó de suerte, con pocas llegadas, sobre esto el chileno indicó que "hemos visto dos partidos distintos ayer y hoy. Ayer tuvieron una oportunidad y embocaron, nosotros varias y no. Hoy tuvieron un cabezazo al poste en el 93, no me acuerdo de alguna otra ocasión clara. Nosotros hicimos un buen gol, otro anulado por fuera de juego... Creo que fue un partido disputado y el que hizo el gol ganó. Así como el año pasado jugando nosotros bastante mejor, hoy ganamos nosotros".

Real Betis, con polémica y todo, se metió en la siguiente ronda de la Copa del Rey.