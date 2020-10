Manchester United vs Tottenham: Día, hora y TV para ver EN VIVO el duelo por la cuarta fecha de la Premier League

Un impactante partido se llevará a cabo este domingo por la cuarta fecha de la Premier League, en donde dos de los equipos más atractivos Manchester United dirigidos por Ole Gunnar Solskjær y el Tottenham de José Mourinho en el estadio Old Trafford.



El día de ayer el Tottenham ganó 7 – 2 al Maccabi Haifa por la Europa League, con esta gran demostración de futbol de los Spurs, esperan mantener el alto nivel y contundencia que traen consigo por lo que se pronostica un gran juego frente a los Diablos Rojos, que buscarán repuntar.



Recordemos que para José Mourinho este encuentro tendrá un tono especial, debido a la reciente historia que hay entre el club y el estratega luso, que fue despedido en diciembre de 2018 de por los malos resultados conseguidos con el equipo de Manchester.



The especial One antes de dirigir al Tottenham declaró que lamenta profundamente la compleja situación por la que está pasando el cuadro de Manchester, indicando que tal vez mucha gente piensa que disfruta la situación pero no es así.



El United aún no logra despegar en la tabla de la Premier League ubicándose en la 14 posición, con 3 puntos y un partido menos, los dirigidos de Mou, por su parte se ubican en 8 con 4 puntos logrados de 9 posibles.

Mou saludando a sus ex pupilos (Foto: Getty)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Tottenham vs Chelsea por Carabao Cup?



Manchester United vs Tottenham jugarán este domingo 4 de septiembre a las 12:30 hrs de Chile.





Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo a Tottenham vs Chelsea?



Manchester United vs Tottenham será transmitido en vivo por TV por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2



VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Online: ¿Dónde seguir en vivo y por streaming Tottenham vs Chelsea?



Si buscas un link para ver en vivo y online Manchester United vs Tottenham podrás hacerlo en ESPN Play.