Este viernes 9 el Mundial entra en fase decisiva. Parten los cuartos de final y nadie quiere quedar al margen de la fiesta que se vive en Qatar 2022. Menos después de las grandes exhibiciones de los candidatos al título.

En conversación con Redgol, varios periodistas chilenos comentan sobre quién será el próximo campeón de la Copa del Mundo. Felipe Bianchi abre el debate y apuesta sus fichas a Francia ya que “es el equipo más equilibrado, con mayor variedad y además tiene al mejor jugador del mundo que es Mbappé. Están un peldaño arriba”, asegura.

Sergio Gilbert no duda y coincide con Bianchi: “Yo veo claramente a Francia como el gran candidato hasta ahora, por todo lo que ha hecho en la Copa del Mundo, salvo en ese partido en que se protegió, no puso a los titulares y terminó perdiendo. Pero por funcionamiento colectivo y por brillantez individual es el mejor equipo hasta el momento. En términos de propuesta y de lo que han mostrado hasta ahora en octavos de final, yo creo que Francia es el gran candidato”, afirma.

Por otro lado, Esteban Abarzúa apuesta por la Verdeamarela, pero enfatiza que es difícil sin el 10 brasileño. “Tengo un candidato desde el principio que es Brasil. La ausencia de Neymar le baja algunos puntos, porque creo que sin Neymar no lo gana. Tienen el equipo más sólido línea por línea, pero hay que hacer goles para ganar los partidos. Neymar ayuda harto a los que están adelante. Si no lo gana Brasil, creo que Francia, tiene a Mbappé que es mucho más decisivo que Neymar porque hace gol. Pero como equipo me gusta más Brasil”, explica.

Jorge Hevia, por su parte, respondió con los mismos candidatos. “Creo que tanto Francia como Brasil están un paso sobre el resto por un tema muy simple, el plantel. El mundial no lo ganas con once, en ese sentido Francia y Brasil tienen dos equipos. Francia tuvo bajas, ni se le han notado, Brasil lo mismo y no ha tenido merma en el nivel. Me parece que son los dos grandes candidatos por sobre el resto, que están un peldaño abajo”.

El periodista Cristián Arcos hace la misma apuesta: “Yo creo que Francia o Brasil. No tengo dudas de que son los que más me gustan y los que veo más sólidos, me parece que por ahí van los tiros. Están un peldaño por encima del resto. A mí me da la sensación de que los dos equipos juegan cuando quieren, cuando quieren acelerar, aceleran. A mi esta Francia me gusta más que la del campeonato anterior, encuentro que juega mejor. Brasil tiene un equipazo, es candidato en todos los mundiales, pero ahora le agregó una solidez defensiva tremenda”, comenta.

“Yo tengo dos candidatos, Francia y Brasil. Se va a dar una final anticipada con el partido Francia-Inglaterra. Yo creo que lo va a ganar Brasil o el ganador de esa llave”, opina Marco Sotomayor al respecto.

El legendario Héctor Tito Awad, en cambio, pone sus fichas a los dos sudamericanos que quedan en Qatar. “Futbolísticamente, Brasil es el favorito para mí. Francia juega muy bien, pero está con muchas bajas. Yo creo que sale de Argentina-Brasil, para mí no hay más. Me puedo equivocar, pero si ellos se topan antes de la final, de ahí sale el campeón”, asegura Awad.

En sintonía con sus colegas, Ernesto Díaz Correa agrega que “Brasil tiene una cantidad de jugadores que son increíbles y que hoy en día están rindiendo más que nunca. El otro es Francia, que tiene a Mbappé que es una bestia, es un equipo que te va, que te mata, te presiona. Brasil es más colectivo, Francia es un equipo más de sorpresas, de esos dos sale el campeón”.

Vladimiro Mimica cree que la Canarinha debe ser el campeón en Qatar 2022 y afirma que “Brasil por su fútbol, por su categoría, por sus individualidades, por el juego colectivo, por lo fácil que hacen todo. Creo que es un equipo completo y me gustaría ver una final Francia-Brasil, para mi han sido los mejores equipos del mundial”.

César Campos también coloca sus fichas al equipo de Tite: “Me gustaría que ganara Brasil por el buen juego y por esa alegría que tienen, además de sus grandes jugadores. Es un equipo bastante sólido que hasta ahora ha demostrado tener pasta de campeón”.

