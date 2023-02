Gabriel Suazo ha tenido un tremendo arribo a Europa. El ex lateral de Colo Colo partió a la Ligue 1 de Francia para vestir la camiseta del Toulouse, donde se ganó una camiseta de titular de inmediato y hoy es figura.

Después de una puesta a punto y de conocer la idea de su técnico, el chileno se metió en el once estelar para no salir más. Su rendimiento ha sacado aplauso y también lo ha dado a conocer con unos apodos más que particulares desde nuestro país: Suazinho y Suazidane.

Ya con sus grandes últimas temporadas en Colo Colo el lateral se había ganado el sobrenombre con tintes brasileños. Sin embargo, en Francia se sumó el juego de palabras con el apellido de la leyenda gala.

Este viernes, en conferencia de prensa previa al choque con el Reims, Gabriel Suazo habló con los medios de comunicación. Ahí fue consultado por los apodos con los que hoy da que hablar y sorprendió al explicarlos.

"Uno muchas veces se pone a leer los comentarios y la verdad es que te hacen el día. Estoy muy agradecido con el apoyo que he recibido desde Chile. Los comentarios son siempre chilenos, es increíble", lanzó de entrada.

Fue tras ello que detalló de dónde nacen los sobrenombres con los que lo han bautizado los hinchas. "El apodo son inventos que hacen en Chile. Me decían Suazinho, Suazidane. Cuando iban niños a los entrenamientos de Colo Colo me decían Suazinho, no Suazo".

"Eso nace porque los chilenos son fanáticos de hacer memes. Ahí quedé con ese apodo, pero son bromas que hacen los chilenos y a mí me hace mucha gracia", sentenció.

¿Cuándo juega el Toulouse de Gabriel Suazo?

Gabriel Suazo y el Toulouse preparan su regreso a las canchas este fin de semana, donde tiene la misión de volver al triunfo. Tras la derrota con el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez, el TéFéCé vuelve a la Ligue 1 a buscar los tres puntos que le permitan escalar en la tabla.

Su próximo partido será este domingo 26 de febrero desde las 11:00 horas ante el Reims. De ganar, seguirá en su lucha por meterse en los puestos de copas internacionales, donde el último cupo se lo está llevando el Lille a 12 unidades de distancia.