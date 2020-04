Los caminos de Eduardo Vargas y Jorge Sampaoli se pueden unir en Atlético Mineiro

Eduardo Vargas ha tenido muchos entrenadores y con el que más rindió, tanto en Universidad de Chile como en la Selección fue Jorge Sampaoli, con quien se puede volver a topar.

Esto porque Atlético Mineiro pensó en el delantero nacional, quien milita en Tigres de México y no ve con malos ojos volver a Brasil, donde ya defendió los colores de Gremio.

El ex dirigente del cuadro Galo, Rui Costa, afirmó en diálogo con La Cuarta que Turboman estuvo entre los candidatos para llegar al elenco que dirige Don Sampa.

"A principio de año Atlético Mineiro pidió precio por Vargas, pero su pase era muy alto para el presupuesto. Tengo la certeza de aquello, porque yo mismo inicié los sondeos. Si lo quiere Jorge Sampaoli a Vargas ahora, no me extrañaría, porque ya lo tuvo en Universidad de Chile y en la Selección de Chile donde ganaron muchos títulos. Pero es sólo una opinión personal, no hablo como dirigente. Yo ya no estoy en Mineiro", señaló el dirigente.