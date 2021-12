PSG vs Lorient: Día, horario, cómo y dónde ver a Lionel Messi y Mbappé por la fecha 19 de la Ligue 1

La Ligue 1 de Francia tendrá una jornada maratónica este miércoles cuando se desarrollen en su totalidad los diez duelos de la fecha 19, donde destaca el partido entre el Lorient y el PSG de Lionel Messi en el Stade du Moustoir.

Duelo dispar donde el elenco parisino buscará seguir liderando con comodidad la liga francesa. Los dirigidos por Mauricio Pochettino encabezan el futbol galo con 45 puntos en 18 duelos disputados, quedando muy lejos de su más cercano perseguidor, el Marsella de Jorge Sampaoli con 32 unidades.

El Paris Saint-Germain viene de sumar un nuevo triunfo por 2-0 sobre el Mónaco de Guillermo Maripán en un partidazo por la fecha anterior de la Ligue 1, este resultado le significó su noveno partido consecutivo sin perder por liga. El PSG ha caído en solo una oportunidad esta temporada en el torneo francés, fue ante el Rennes por 2-0 el pasado 3 de octubre por la fecha 9.

El Lorient por su parte, inicia la fecha en zona de descenso directo. Las “Merluzas” como también se le conocen, están en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del futbol francés con apenas 15 puntos, quedando a solo un punto de la salvación. No obstante, el cuadro dirigido por Christophe Pélissier no gana hace once fechas y el último punto conseguido fue ante Bordeaux en un empate a un gol por la fecha 11.

Día y hora: ¿Cuándo juegan PSG vs Lorient?

PSG vs Lorient juegan este miércoles 22 de diciembre a las 17:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a la PSG vs Lorient?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a la PSG vs Lorient?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.