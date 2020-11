Jürgen Klopp: "Diogo Jota me gustó desde el primer partido en los Wolves. Tenía claro que iría por él"

El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, concedió una entretenida entrevista a la UEFA. En la conversación, el DT tuvo elogios para el delantero portugués, Diogo Jota.

“Honestamente Diogo me gustó desde el primer partido que lo vi jugando para los Wolves. Así fue. Pero para mí siempre estuvo claro que cuando estuviera al alcance iría a por él, porque es muy, muy interesante”, dijo Klopp.

Agregó que “ha tenido una carrera emocionante hasta ahora. Lo que hizo, del lugar que viene, los movimientos que hace…bam, bam, bam. Me gustó la disciplina que mostró, la creatividad que tuvo y la ambición. Y sus habilidades son bastante buenas, así que recibí muchas buenas señales antes de que firmase y saber que podría funcionar”.

Klopp es de esos técnicos que forman una escuela. Y no hablamos sólo de los títulos de Bundesliga conseguidos con el Borussia Dortmund; la Premier League, Champions y Mundial de Clubes con Liverpool… hablamos de una forma y un método. Pese a esto, el DT no es amigo de la perfección.

“Como humano y como persona probablemente lo primero que me di cuenta, y que me ayudó mucho en la vida, es que no tengo que buscar la perfección porque no es posible. Ni siquiera lo intenté”, expuso.

Sentenció que “siempre traté de hacer lo mejor que pude las cosas y nunca estuvo cerca de la perfección para ser sincero. Con el fútbol es más o menos lo mismo. Así que siempre intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero la perfección… Nunca la he visto, y veo mucho fútbol”.