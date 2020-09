Video: El cariñoso y respetuoso saludo de Jürgen Klopp y Marcelo Bielsa en la Premier League

El duelo entre Marcelo Bielsa y Jürgen Klopp era uno de los más esperados con el regreso de la Premier League. El Leeds United visita al Liverpool en Anfield con dos tremendos referentes en las bancas.

En la previa del encuentro, el entrenador alemán llenó de elogios al argentino y la calificó como una inspiración para los estrategas: "Lo admiro, aunque nunca le he llegado a conocer del todo. He visto a sus equipos jugar, pero el resto de cosas que he escuchado sobre él ha sido en los periódicos. Me gusta incluso sin conocerlo".

Es por esto que el saludo entre ambos entrenadores iba a ser algo que todo fanático estaba esperando y no decepcionaron. Cuando Bielsa hacía su ingreso a Anfield, Klopp lo fue a buscar para conocerlo y conversar con el Loco.

