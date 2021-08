La historia llegó a su termino sin un final feliz. Este domingo Lionel Messi le dijo adiós al Barcelona visiblemente afectado, con voz quebrada y sin poder resistir las lágrimas.

El argentino fue contudente y aseguró que él hizo todo lo posible por seguir siendo culé, que sacrificó todo y que hizo el esfuerzo, pero que sin embargo factores externos le impidieron renovar.

"Buenos días. No sé si voy a poder hablar. En estos días, estuve pensando y dándole vueltas a ver qué podía decir. La verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años y hacer mi vida acá. No estaba preparado. El año pasado, con el burofax, sí estaba convencido, pero este año estaba convencido de seguir acá, de seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos", fueron sus primeras palabras.

Lionel Messi se despidió de los hinchas del Barcelona con impecable traje (Getty Images)

Para luego insistir en que "yo sí hice todo lo posible por seguir en el Barça". Y añadió: "El club dijo que no se pudo por un tema de LaLiga, pero escuché muchas cosas de que por qué no seguía. El año pasado no quería quedarme, pero este año sí".

Messi confirmó la versión del presidente del Barça en el sentido de que la renovación estaba lista y que todo se derrumbó de un minuto a otro.

"Ya lo dijo Laporta. Estaba todo arreglado, pero por el tema de LaLiga no se pudo hacer. Lo teníamos todo acordado". Leo quiso recalcar que por su parte, "falsas esperanzas no hubo por mi parte, yo nunca engañé a la gente", cerró.