Después de un inicio que fue un verdadero e histórico balde de agua fría en el Mundial de Qatar 2022, la selección argentina esfumó todas las dudas que dejó su sorpresiva caída ante Arabia Saudita en el debut. Ante México, por la segunda fecha, la Albiceleste hizo la tarea, ganó 2-0 y sumó tres puntos que los mantienen vivos con chances de avanzar a octavos de final. Y tanto en el partido como en la celebración post pitazo final Lionel Messi comandó a los suyos.

En cancha, el astro trasandino abrió el marcador en el minuto 64 con una gran anotación para que después Enzo Fernández pusiera la estocada final con un increíble golazo, y después en camarines estuvo a cargo del eufórico festejo porque siguen con vida en la Copa del Mundo de la FIFA.

"Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial"

El pésimo estreno de la Scaloneta en la cita planetaria hizo pensar a varios que los argentinos serían la decepción del torneo, por lo que el partido ante el equipo de Gerardo Martino era vital para demostrar que la caída ante Arabia no cambia la chapa de candidato que muchos les ponen. Y lo sacaron adelante con un triunfazo.

Por eso, los festejos en el camarín de los dos veces campeones del mundo, en Argentina 1978 y México 1986, fueron de lo más eufórico. Además, tal como en la cancha, la Pulga también estuvo en el centro de la celebración cantando a todo pulmón una popular canción de La Mosca Tsé-Tsé que al otro lado de la cordillera y en Qatar suena fuerte.

"Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel", corearon con el corazón en la mano todos en el camarín.

"En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá", sigue la letra.

Así, ahora todo se definirá en la última fecha. El miércoles 30 de noviembre se cerrará el Grupo C con Polonia vs Argentina y Arabia Saudita vs México, duelos que se jugarán en simultáneo desde las 16:00 horas y que definirán el destino de las cuatro selecciones que componen el grupo.