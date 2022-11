El periodista deportivo argentino habló con RedGol y reconoció que quedó loco con la victoria de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022. De la mano de Lionel Messi -sobre quien destacó que su desempeño fue como si "estuviera por cruzar el Muro de Berlín"-, la Scaloneta vuelve a andar a toda marcha, pero también advierte que el triunfo "no es decisivo".

Argentina revivió en el Mundial de Qatar 2022. En la segunda fecha de la fase de grupos, venció 2-0 a México de la mano de Lionel Messi, que abrió la cuenta en el 64', y con un megagolazo de Enzo Fernández en el 87', por lo que sigue con vida en el Grupo C. Un triunfo que hace celebrar al pueblo argentino, y entre ellos resalta Alejandro Fabbri.

El destacado periodista deportivo trasandino habla en exclusiva con RedGol tras el importante triunfo del elenco dirigido por Lionel Scaloni y, obviamente, festeja con todo ya que le encantó el desempeño del equipo, tanto que hasta apuntó que la actuación personal de la Pulga fue "como si estuviera por cruzar el Muro de Berlín". Eso sí, aunque reconoce que ganar tres puntos es importantísimo también tiene una advertencia que hacer al respecto.

"Es una victoria fundamental, pero no decisiva. Nada está terminado"

"Argentina cumplió con el mandato obligatorio de ganarle a México para seguir en carrera. Fue un partido deslucido en el primer tiempo porque Gerardo Martino es argentino y tiene una historia larga con el fútbol albiceleste y también con la selección argentina. Conoce al equipo", lanza de entrada.

Según el análisis de Fabbris, "Lionel Messi fue rodeado en el primer tiempo. Como si estuviera por cruzar el Muro de Berlín, tenía guardias de un lado y del otro. No podía hacer absolutamente nada. Pero en el segundo tiempo Argentina salió con mayor decisión y a México le faltó potencia ofensiva, porque no la tiene".

Tras eso, resalta que el Tata Martino "puso muchos defensores y muchos mediocampistas, pero casi que no tiene figuras adelante. Quizás el talento es Alexis Vega con ese tiro libre que atajó de buena forma Emiliano Martínez".

Después, el comunicador de TyC Sports resalta que también estuvieron bien "los cambios, el ingreso de Julián Álvarez por Lautaro Martínez fue fundamental. Lautaro es un delantero posicional, de área, y Julián es más de toda la cancha y hoy lo hizo bien".

"Un jugador que cada vez muestra más una categoría gigantesca es Enzo Fernández, lo pedíamos mucho. En su segundo ingreso mundialista, está recién acomodándose a lo que significa jugar con la selección argentina un Mundial, mostró su jerarquía con ese gol que se sacó de encima con naturalidad asombrosa a un rival. Creo que está llamado a ser titular indiscutido de la selección mientras pueda demostrarlo, tiene un futuro fenomenal".

Eso sí, para finalizar tiene una advertencia muy importante que hacer. "De todos modos, Argentina tiene que ganarle a Polonia para clasificarse, y no es nada sencillo. Empatando llegas a cuatro puntos y habría que ver si Arabia Saudita no le gana a México, o si México golea a Arabia Saudita, en ese caso la Albiceleste se puede quedar afuera. Es una victoria fundamental contra México, pero no decisiva, nada está terminado", cierra.