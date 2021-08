Martín Liberman quema todo y revienta a Lionel Messi: "No se quería quedar en Barcelona, no le creo"

Primero se supo que Lionel Messi no podía seguir en FC Barcelona, que no lo pudo inscribir en la Liga por el tope salarial, y activó de inmediato el plan B para horas después fichar por PSG.

La noticia claramente dio la vuelta al mundo, y donde más se ha comentado es en el país de la Pulga, Argentina, donde el periodista Martín Liberman, en su espacio radial, señaló que no le cree del todo al zurdo de su amor por el cuadro culé.

"La guita (plata) y lo deportivo estuvo antes. No le quiso regalar ni un euro al Barcelona. Quería guita y en buena ley, es de él", señaló el comentarista en declaraciones que reproduce La Nación.

Al ser consultado si es "anti Messi" indicó que "me dan risa. Messi es lo más grande que le pasó al Fútbol Club Barcelona y a la liga española con Cristiano Ronaldo. Es un revolucionario. Le dio tres Champions League".

Luego fue más allá, porque aseguró que el goleador no se quería quedar en el cuadro español, debido a que buscaba un equipo con mejores pretensiones deportivas.

"No se quería quedar. No le creo a Messi. El quería competir y en el Barcelona no podía. Él quiso esto", complementó.