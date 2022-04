Lionel Messi viene de marcar un gol en el empate frente al Lens que le dio el título de la Ligue 1 al PSG, sin embargo aún hay quienes lo critican por su temporada.

Este año durante algunos partidos la Pulga ha recibido silbidos de la hinchada parisina, lo que no le sorprende al polémico técnico argentino Ricardo Caruso Lombardi.

“Lo silban y después lo aplauden. Hizo el gol, la metió en el ángulo y lo van a aplaudir. Y bueno, tenemos que estar acostumbrados, a mí me putearon en todas la canchas. Es parte del juego", señaló el entrenador.

"Si no puede acostumbrarse a eso no puede dedicarse al fútbol, que se dedique a estar en una verdulería o estar con las clientas nada más. Si vos te dedicás a esta profesión, bancatelá, ¿qué vas a hacer?”, añadió.

Sobre el buen momento de la selección argentina, comentó: "El recambio vino muy bien. El recambio tuvo mucho que ver y (Lionel Scaloni) agarró en el momento en el que había muchos pibes, que corren, muerden, meten. Por ahí el que corre menos es Messi, pero cuando la agarra hace desastre porque tiene aire para atacar; todos los pibes que corren como animales y entonces encontró el lugar perfecto".

"Hay que aprovechar tener un monstruo como Messi y que está rodeado de pibes. Para mí es serio candidato al título por este motivo”, complementó.

En otro ámbito acusó que en la AFA no lo dejan dirigir: “No dirijo porque no me dejan. Ayer estuve con un equipo y me voltearon hoy a la mañana. Me voltean de la AFA. El presidente de la AFA me voltea. Anoche me volteó mal: dos equipos de la A (dos grandes), dos del Nacional B y uno de la Primera B (equipo importante) que me bajaron en 15 minutos. Me voltean porque estoy a favor de los técnicos”,

“A Grondona le hice juicio y se lo gané. Grondona es Heidi al lado de Chiqui Tapia”, disparó.

Finalmente, recordó: "De once descensos me salvé de diez. Decime quién hizo eso. ¿Mourinho, Guardiola? Con Quilmes jugamos muy bien y no nos salvamos por un punto. Nos cagaron un partido en el que no nos cobraron dos penales. Ahí me pelee con el presidente de Quilmes que me dijo ‘no te enojés que todavía queda una fecha y hay chances de salvarse’. Dios mira todo porque ese presidente la pagó. A los que tienen la maldad de las venas, Dios los va a castigar”.