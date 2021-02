Nuevos problemas para Jürgen Klopp: confirma lesión de Fabinho para vital choque ante Leicester

Este sábado Leicester y Liverpool animarán un verdadero partidazo por la Premier League, porque el tercero y cuarto lucharán para seguir en la caza del sorprendente líder de la competencia, Manchester City.

Sin embargo, Jürgen Klopp confirmó que tendrá una importante baja para este compromiso, pues el brasileño Fabinho no podrá ser considerado por un problema muscular, sumándose a Naby Keita y Diogo Jota.

Sumado a esto, el alemán aprovechó la instancia para referirse a las críticas al portero Alisson Becker, quien regaló dos goles en el choque ante los Ciudadanos: “No ha habido críticas por parte de los chicos. Él no está contento, obviamente, pero un guardameta comete errores a lo largo de su carrera”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabra sobre el técnico rival, Brendan Rodgers, ex DT de los Reds también. “No podría respetar más su trabajo en su actual equipo” y sobre Jamie Vardy, dijo que “es un gran reto defenderle, pero es cosa de todo el equipo, no de un jugador”.

Los Reds vienen de dos derrotas consecutivas. (FOTO: Getty)

Finalmente, se refirió a las opciones que tiene el Liverpool para seguir en la lucha por el título de la Premier League, pues están a 10 puntos del City: “Solo con trabajo saldremos adelante, pero estamos todos juntos en esto”.

Recordemos que el encuentro entre Leicester y Liverpool está programado para este sábado a las 09:30 horas, y que todos los detalles del compromiso lo podrás seguir junto al equipo de RedGol.