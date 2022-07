Luego de la dolorosa derrota de Independiente con Platense, el delantero no aceptó las críticas de los hinchas, trepando por una reja para encarar a los seguidores del Rojo. Si bien tuvo que ser sacado del lugar, tras horas pidió disculpas por sus redes sociales.

Leandro Benegas pide disculpas luego de encarar a los hinchas de Independiente: "Me equivoqué por completo"

Una dura derrota sufrió Independiente por la Liga Profesional de Argentina, donde cayó por 3 a 1 contra Platense, dejando más complicado el panorama del equipo de Leandro Benegas, a una fecha del clásico ante Racing.

Eso no es todo, porque el nacionalizado chileno fue protagonista de un incidente en el estadio, ya que, cuando se retiraba junto con sus compañeros, subió a la platea por un sector lateral, para enfrentarse directamente al público, en un cara a cara que marcó el mal momento de Independiente.

Algo que fue captado por la señal de televisión y que causó polémica por el descontrol del público y del propio jugador que tuvo que ser bajado por compañeros.

Tras una ducha fría, Benegas pidió disculpas por su pésimo actuar a los seguidores de Independiente, con un mensaje en redes sociales.

"Mis más sinceras disculpas para todos los hinchas y socios de Independiente, me equivoqué por completo con la reacción que tuve hoy, me dejé llevar por la impotencia de no haber podido lograr el resultado que queríamos,ojalá puedan aceptarlas", escribió.

Con un técnico cuestionado y un rendimiento criticado por sus hinchas, además de la prensa de Argentina, Independiente se prepara para visitar este domingo a Racing, en el clásico de Avellaneda.