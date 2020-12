Lazio vs Napoli | Ver en vivo por TV y online el imperdible encuentro por la 13° fecha de la Serie A de Italia

Este fin de semana se juega la 13° jornada de la Serie A de Italia con grandes encuentros, este domingo a las 16:45 horas de Chile veremos un partidazo entre la Lazio y el Napoli en el Stadio Olimpico de Roma.



El local, la SS Lazio va en busca de un triunfo que le permita subir puestos en la tabla de posiciones con el objetivo de acercarse a puestos de zona de clasificación a torneos internacionales, el elenco romano ha conseguido en lo que va de temporada cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas en doce duelos disputados. Su último encuentro por el calcio fue un empate a uno frente al Benevento.



El Napoli por su parte, buscará dejar atrás la derrota conseguida la fecha pasada frente al Inter de Milán en duelo de escoltas por la Serie A, el elenco napolitano venía de una gran campaña esta temporada que lo tenía con los mismos puntos que el Inter en la 2° ubicación del calcio, sin embargo, la derrota frente a los nerazzurros por 1-0 los relegó de posición en la tabla general de la liga italiana a tres unidades del 2° y a cuatro del líder AC Milan.



Actualmente con algunos encuentros disputados ya de la 13° jornada de la Serie A, la Lazio se ubica 9° con 18 puntos, mientras que el Napoli está en la 5° ubicación con 23 puntos, siendo superados por la Roma, la Juventus y los dos elencos de la ciudad de Milán.

En el último duelo disputado por ambos, el Napoli venció por 3-1 a la Lazio. (Foto: Getty Images)



Día y hora: ¿Cuándo juegan Lazio vs Napoli por la 13° fecha de la Serie A?

Lazio vs Napoli lo podrás ver este domingo 20 de diciembre a las 16:45 hora de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Lazio vs Napoli?

El partido será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Encuentra tu señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y online Lazio vs Napoli?



Si buscas un link para ver en vivo Lazio vs Napoli, podrás hacerlo en la plataforma ESPN Play, además de la App Fanatiz.