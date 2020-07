Laurent Blanc asoma como el próximo director técnico del Barcelona de Arturo Vidal

Barcelona perdió La Liga ante el Real Madrid y fue eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey por el Athletic Club. La única opción de los azulgranas y Quique Setién es la Champions League, que tiene a los culés emparejados en la ronda de los 16 mejores contra Napoli.

El cuadro catalán ya se mueve de cara a la próxima temporada y una salida del entrenador es posible debido a la irregularidad mostrada hasta ahora. Xavi Hernández es el gran candidato, pero no el que aparece como más probable en caso de un cambio de timón.

Según informa Diario Sport, el ex DT de Francia y el Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, podría ser el próximo técnico de Arturo Vidal, si el King continúa en el Barcelona, claro.

“Blanc gana enteros como solución por una temporada”, consigna Sport agregando que “Setién tiene muy difícil seguir el próximo curso en el banquillo del Barça. Al finalizar la temporada el club se analizará el futuro y un posible recambio”, publican.

Agregan que “Quique Setién es el primero en entender que si no gana nada, su futuro está decidido. El preferido es Xavi Hernández, pero en el Barça se ve ya muy complicado que el ex blaugrana acepte llegar este verano porque no se podrán asumir todas sus peticiones. Xavi sería un gran golpe, aunque lo más probable es que siga en Qatar a la espera de que haya un nuevo presidente con el que se pueda empezar de cero”.

Vidal en el cierre de La Liga contra Alavés.

Así las cosas, el entrenador galo suma bonos para asumir por un año, pues su convicción apunta a llegar como bombero a apagar el incendio y ganarse la continuidad en base a resultados.

“La idea es traer a un entrenador puente de primer nivel que acepte firmar por una sola temporada. Y Laurent Blanc está dispuesto a arriesgarse, convencido de que triunfaría y tendría la oportunidad de seguir”, sentencian.