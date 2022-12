En la jornada del martes la selección de Argentina se juega el gran paso a una nueva final, cuando defina con la selección de Croacia el clasificado a la definición del Mundial Qatar 2022 del próximo domingo.

Uno de los protagonistas del equipo de Lionel Scaloni ha sido el portero Emiliano Martínez, quien fue una de las grandes figuras en la definición a penales en los cuartos de final del torneo ante la selección de Países Bajos.

Algo que infló el pecho de su familia que lo está acompañando y donde su hermano, Alejandro, recordó una promesa que le hizo cuando fueron como hinchas al Mundial de Rusia 2018 como espectadores.

“Voy a atajar y hacer que me vean para que me convoquen. Quédense tranquilos, el arquero de la Selección en el próximo Mundial voy a ser yo. No puede ser que no esté ahí”, detalla Infobae.

Esto ocurrió cuando se decretó la eliminación del entonces equipo de Jorge Sampaoli en los octavos de final, cuando cayeron por 4-3 ante la selección de Francia, que luego sería campeona del mundo.

Si bien en Rusia se pintaba la cara con los colores de la bandera Argentina, para esta copa, donde es protagonista en la portería, optó por teñirse una parte de su cabeza para seguir con la cábala junto a su hermano.

Eso sí, desde su familia también detallan una de las cábalas que tiene y que no se puede perder por nada del mundo.

"Los Martínez mantienen una cábala: además de que el Dibu suele descargar tensiones y desenfocarse de los partidos las horas previas con un grupo de amigos con los que se divierte jugando al Call of Duty, el golero suele enviarles a los integrantes de su círculo íntimo la foto con la indumentaria que se pondrá. Emi llega al vestuario y, lo primero que hace, es tomar la instantánea con su celular y enviarla a todos", destacan.

“Vamos gil. Metenos en semiisss. Yo sé que podés. Te amo. Espero la foto", le escribió Alejandro en la previa al duelo por octavos ante Australia, lo que fue respondido inmediatamente por su hermano.

