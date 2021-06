La preocupación de Diego Lugano: “Uruguay si no hace un gol, va a ser la más grande racha histórica sin hacer goles"

Uruguay de Óscar Washigton Tabárez completó cuatro partidos sin marcar un sólo tanto, algo que tiene muy preocupado a los orientales de cara a los que será el duelo ante Chile este lunes a las 17:00.

Diego Lugano conversó con el programa radial argentino Cómo Te Va, donde no escondió su inquietud por la sequía que golpea a sus ex compañeros.

“Uruguay si no hace un gol, va a ser la más grande racha histórica sin hacer goles. Eso quiere decir que el momento es preocupante. No generamos y creo que se debe al intento de cambiar el juego uruguayo, hoy tenemos un mediocampo más fino, más de posesión, el juego uruguayo siempre ha sido más agresivo, más vertical hacia el área", explicó.

Uruguay enfrenta a Chile con la mochila de no hacer goles hace cinco partidos (Getty Images)

En relación al partido ante Chile, Lugano asegura que lo mostrado ante Argentina, alimenta esperanza respecto a lo que puede pasar hoy.

"Fue un partido totalmente atípico entre Uruguay y Argentina, creo que fue una de las primeras veces en la historia que Uruguay en donde tuvo más posesión de balón que Argentina y no pateamos al arco. Generó bastante preocupación en Uruguay, pero creo que hoy vamos a encaminar la clasificación", analizó.

Para el final, Lugano se refirió al interés de Boca Juniors por tentar a sus compatriotas Edinson Cavani y Diego Godín.

"No los veo a Cavani y Godín terminando su carrera en Sudamérica. Cuando vos venís a un grande sudamericano con un nombre y en donde no tenés historia previa, van a esperar de vos lo que diste en tus mejores momentos de carrera. No sé si vale la pena arriesgar el prestigio así, de manera innecesaria”, cerró.