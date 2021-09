El Sheriff Tiraspol, aquel equipo que no tiene país reconocido y que hizo su debut en la zona de grupos de la Champions League venciendo a mitad de semana 2-0 al Shahktar Donest (Grupo D, junto al Inter de Milán y Real Madrid), tiene en sus filas a un peruano: Gustavo Dulanto.

La participación del hombre del Rimac fue tan destacada en este encuentro, que según la página europea Sofascore, está en el equipo de la semana de la Champions.

Luego del encuentro, Dulanto en conversación con RPP le mandó un feroz mensaje al entrenador de Perú, Ricardo Gareca: "Me encantaría ser convocado en la Selección Peruana, pero soy consciente de que en mi posición hay buenos elementos".

Recordemos que el primero de los encuentros que tiene la banda sangre es ante Chile el 7 de octubre en el estadio Nacional de Lima en la primera de tres fechas eliminatorias para llegar a Qatar 2022 que se jugará ese mes.

El defensa agregó que "siempre estoy atento a lo que suceda en la Selección Peruana. Hasta cuando no jugaba estaba pendiente de a quiénes convocaban o no, para cualquier deportista es lo mejor que le podría suceder".

Eso sí aclara que "nadie de la Selección Peruana se ha comunicado conmigo, con el club creo que tampoco. No me han comentado nada".

Cerrando con un "para estar en la Selección tienes que tener continuidad y yo siempre me he trabajado para estar ahí. El que me conoce sabe que soy más necio que una mula y hasta no cumplir mi objetivo, no paro".