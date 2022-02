El ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, vivió años alegres en México, donde jugó desde el año 2001 hasta 2003, tras pasar por el Inter de Milán.

Bam Bam reconoció que su marcha al fútbol azteca fue una de las mejores decisiones de su vida, pues en su último año en el equipo neroazzurro no estaba contento.

"Mi corto circuito ocurrió cuando llegó el entrenador Marco Tardelli y perdí esa felicidad que tenía por jugar y tenía que recuperarla. Si no era en Europa, tenía que recuperarla en un país donde me sintiera cómodo", dijo el medallista olímpico en TUDN.

Sobre su aterrizaje en México, recordó: "De ahí me llamó Fabián Estay, me dijo que había una posibilidad. Yo al principio pensé que esa posibilidad era muy lejana, pero terminé yendo a México y no me equivoqué".

"En México recuperé mi esencia, la esencia de volver a ser feliz en una cancha de futbol", añadió el ex goleador.

"Yo tenía 32 años y necesitaba un cambio radical en mi vida. Todos tenemos distintos momentos, distintas formas de ver las situaciones que uno está viviendo en Europa como para tomar estas decisiones y venir a jugar a una liga no tan exigente como Europa, pero sí a retomar un poco lo que es esa felicidad por jugar al futbol", finalizó.

Iván Zamorano jugó 78 partidos en el América de México, marcando 38 goles y asistiendo en 10 ocasiones. Fue campeón del torneo mexicano en 2002 y de la Copa de Gigantes de la Concacaf en 2001.