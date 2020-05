La cómica anécdota del argentino Pablo Álvarez con Ronaldinho: “Por favor, no me pegues más”

Este periodo de cuarentena y sin fútbol en Sudamérica ha servido para escuchar varias historias. En ese contexto, el ex futbolista argentino Pablo Álvarez reveló una anécdota cómica junto a Ronaldinho.

Cuando el trasandino defendía los colores de Catania y el astro brasileño hacía lo propio en AC Milan se tuvieron que enfrentar en la Serie A, situación que llevó a una linda historia.

En conversación con el portal Crack Deportivo reveló que “tengo una anécdota con Ronaldinho: cuando termina el primer tiempo de un Milan contra Catania en San Siro, nos estamos yendo al vestuario y en el túnel se acerca, se saca la camiseta y me dice: 'Tomá, Álvarez. Por favor, no me pegues más'”.

En la misma línea, complementó que “me dio la camiseta. Era imposible parar a Ronaldinho, estaba en el aire, estaba impecable. Lejos uno de los mejores jugadores que pudo dar la historia del fútbol”.

Cabe mencionar que el argentino Álvarez es jugador formado en Boca Juniors, tuvo pasos por Rosario Central y Estudiantes de La Plata.