Ronaldinho y Neymar son tratados por su compatriota Donato como "malos ejemplos para los niños"

Cómo olvidar al Deportivo La Coruña amargándole la vida al Real Madrid a principios de los 90 y que tenía como cerebro al brasileño Donato, el que realizó una fuerte crítica a dos de sus compatriotas más famosos: Ronaldinho y Neymar.

"Yo creo que la vida de una persona famosa va a depender del testimonio de vida suyo. Si la persona hace alguna tontería va a quedar marcada por alguna tontería. He visto muchos jugadores que van a ser conocidos siempre por la cosa fea que han hecho dentro del campo y no por todo lo que han hecho en su carrera. El fútbol para mí es un ejemplo grande", aseguró el ex mediocampista a El Desmarque.

Pero el brasileño no sólo se fue en picada en contra de sus Ronaldinho y Neymar, también se las agarró con otro compatriota que luego de nacionalizó portugués: Pepe.

"También es un mal ejemplo, a pesar de ser un gran jugador, quedará en la historia por pisar a los rivales y por hacer cosas malas dentro del campo", cerró.