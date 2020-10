Malas noticias para el Real Madrid: se confirma que Eden Hazard se pierde el clásico ante Barcelona

No cabe ninguna duda que la estadía de Eden Hazard en el Real Madrid no ha sido la esperada por los hinchas ni dirigentes, pues llegó como la gran estrella en el mercado de pases de la temporada pasada, pero las lesiones y su estado físico no le han permitido brillar como en el Chelsea.

En ese sentido, el belga no ha podido sumar minutos en la campaña 2020-21, ya que en una sesión de entrenamientos sufrió una rotura muscular en su pierna derecha, mismo lugar que hace unos meses atrás lo llevó al quirófano por una lesión del peroné.

Por lo mismo, según informa Marca la prioridad del cuerpo médico y técnico del club merengue “es recuperar la confianza, la moral, el tono físico y a partir de ese momento pensar en la vuelta a los terrenos de juego. No hay prisa, aunque sí cierta inquietud por volver a ver al belga sobre un terreno de juego de manera contínua y no como ha venido suediendo desde que hace hace casi once meses”.

El delantero aún no hace su debut en la temporada 2020-21. (FOTO: GETTY)

“Ahora no se ha marcado fecha para el regreso. No hay día ni partido señalado en el calendario. La presencia del Clásico en el horizonte (25 de octubre) es un gran aliciente, pero la idea de Zidane es no arriesgar y sí tener al belga plenamente recuperado antes de su regreso, que esperan que sea definitivo tras once meses de problemas”, agregan.

De esta manera, el delantero se une a Dani Carvajal y Álvaro Odriozola como las bajas confirmadas que tendrá el Real Madrid para visitar el Camp Nou y jugar una nueva versión del clásico ante Barcelona.