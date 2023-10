Un anuncio que conmocionó al mundo del fútbol ocurrió este martes. Y es que uno de los grandes talentos del último tiempo se retiró a sus tempranos 32 años: Eden Hazard. El ex jugador del Real Madrid, quien no logró encontrar club en el mercado de fichajes, anunció que no seguirá con su carrera profesional.

Entre las lesiones y la falta de motivación, hace años que Eden Hazard no era el mismo. Su paso por el Real Madrid fue un rotundo fracaso y quien fue considerado como el gran rival que tuvo Alexis Sánchez en la Premier League, a nivel mediático al menos, ya no era ni la sombra de lo que fue en su momento.

Llegó en 2019 al Real Madrid, tras un brillante paso por el Chelsea. Ahí, fue considerado como el refuerzo llamado a reemplazar la partida de Cristiano Ronaldo, quien se había ido en ese mismo mercado rumbo a la Juventus, en Italia. Sin embargo, sus números fueron terribles.

Solo jugó 76 partidos en cuatro temporadas. Es decir, una media de 19 partidos por año. En la última, solo fue parte en 10 partidos con los merengues, la mayoría como suplente y en partidos de menor valía. No entraba ni en las cómicas con Carlo Ancelotti.

Y fue tal su desvalorización que nadie lo quiso una vez confirmada su partida del Real Madrid. Hazard hace tiempo venía anunciando que se veía más afuera del fútbol que adentro, por lo que la situación no sorprende, más allá del hecho de que se retire con 32 años. Una edad muy temprana para el fútbol actual.

Lo que tampoco sorprende demasiado es la fría respuesta del Real Madrid al retiro de uno de sus grandes fracasos en materia de fichajes. En un escueto comunicado, lamentaron el fin de la carrera de Hazard, destacando los títulos que logró con la camiseta merengue, más allá de que en ninguno fue protagonista.

“Ante el anuncio de Eden Hazard sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F. quiere mostrar su agradecimiento y su cariño a un jugador que llegó a nuestro club en 2019 y que, durante las cuatro temporadas que perteneció a nuestro equipo, consiguió 8 títulos: 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España”, destacaron.

“El Real Madrid quiere desear lo mejor a Eden Hazard y a su familia en esta nueva etapa de su vida”, cerraron. Demasiado poco para un jugador por el que, en 2019, pagaron 115 millones de euros. Es, hasta ahora, el fichaje más caro en la historia del club, superando a Jude Bellingham, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo.

¿Cuántos partidos jugó Eden Hazard por el Real Madrid?

Eden Hazard jugó 76 partidos en cuatro temporadas con el Real Madrid. Solo anotó siete goles y dio nueve asistencias. Números que estuvieron muy lejos de su producción en el Chelsea, donde jugó 352 partidos, con 110 goles y 85 asistencias.

¿Cuántos partidos jugó Hazard por la selección de Bélgica?

Eden Hazard jugó 118 partidos por la selección de Bélgica. Anotó 33 goles y entregó 36 asistencias. Su mayor logro con esa escuadra fue el tercer lugar en Rusia 2018, donde cayeron en semifinales ante el que fue campeón posteriormente, Francia.