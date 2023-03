Gran preocupación causó la imagen del Kun Agüero sufriendo una arritmia cardíaca en medio de un stream. El ex Barcelona estaba transmitiendo en vivo junto a Ibai Llanos por Twitch cuando de repente guardó silencio y se llevó la mano al pecho, encendiendo las alarmas del español y todos los seguidores.

"¿Qué pasa, tío?", le preguntó Ibai al ver el gesto. "Creo que acabo de sufrir una mini arritmia", contestó el Kun. Alarmado, el streamer le preguntó si deberían ir de urgencia al médico. "No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal", manifestó el Kun.

Las imágenes del momento se reprodujeron de inmediato por redes sociales y medios de comunicación, entre los que creció la alarma por la salud del exseleccionado argentino. Horas más tarde, él mismo compartió un video en donde aseguró estar bien y llamó a la calma a sus fanáticos.

"Muchos están preguntándome como estoy. No se preocupen, fue una boludez, está todo bien, me dijeron los médicos que no hay ningún problemas. Quédense tranquilos que todavía sigo acá", afirmó Agüero a través de redes sociales.

En 2021, el argentino sufrió una arritmia durante un partido poco después de haber llegado al Barcelona, por lo que debió retirarse del fútbol profesional. Desde entonces, se mantiene alejado oficialmente de las canchas, salvo sus participaciones en la Kings League.

Desde su retiro, el exdelantero se metió con todo en el mundo del streaming y fue presidente de uno de los clubes de la liga de futbolito que formó Gerard Piqué. En su equipo, Kunisports, disputó algunos enfrentamientos como jugador número 12.