Marcelo Bielsa gigante: revelación de Inglaterra cuenta cómo pasó de suplente en el Leeds a ser titular en la selección gracias al Loco

Hace tres años el mediocampista de 25 años Kalvin Phillips no era titular en el Leeds United, pero con la llegada de Marcelo Bielsa a la dirección técnica del club británico, el volante ha crecido de forma exponencial hasta ser nominado en la selección inglesa, hoy estelar en la Eurocopa 2020 con el equipo de los tres leones.

En entrevista con BBC Sports, el mismo Phillips contó su historia con el Loco y lo llenó de elogios, responsabilizando al argentino de su presente tras aprender del entrenador dentro y fuera de la cancha.

“Bielsa ha sido un antes y un después en mi carrera y mi vida, especialmente en los últimos dos años y medio. Él me ha mejorado como persona y como futbolista también. Creo que si no hubiese conocido a Bielsa jamás estaría donde estoy ahora”, dijo Kalvin Phillips.

Agregó que “no sé si decir que él estaba muy emocionado con mi nominación a Inglaterra, porque no es mucho de expresar sus emociones, creo que más que nada estaba orgulloso, que estaba feliz por mí y mi familia”.

“La primera vez que me convocaron a la selección me dio un regalo, una camiseta que él uso como jugador. Fue un momento muy lindo, y después de mi primer partido con Inglaterra le regalé la camiseta con la que yo jugué. Fue un lindo trueque”, complementó.

Inglaterra se estrenó en la Euro 2020 el pasado domingo con triunfo por 1-0 frente a Croacia. Bielsa quiso ir al partido y ver a su pupilo del Leeds.

“No hablé con él, pero sé que quería entradas para el partido. Un asistente de él me llamó pidiendo entradas y les dije que iba a hablar, pero no sé si al final vino o no. Pero estoy seguro que sí lo vio”, expuso.

Sentenció que “es diferente su manera de trabajar, no le gusta mucho acercarse a sus jugadores, está muy orientado al fútbol y es muy profesional. Muy detallista en todo. Siempre nos deja en claro lo que piensa y nos dice lo que nos merecemos. Para nosotros es un gran desafío porque es una persona muy honesta. A él no le importa quién seas o quién está alrededor, no le importa tener que decirnos lo que tenemos que hacer”.