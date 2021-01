Juventus vs Sassuolo | Cómo, cuándo y dónde ver el encuentro de la Vecchia Signora por la fecha 17 del Calcio

Este fin de semana continua lo mejor del fútbol internacional, el domingo nos traerá un partidazo por la jornada 17 de la Serie A de Italia entre la Juventus y el Sassuolo en el Juventus Stadium de Turín.

Ambas escuadras se encuentran en la zona alta del torneo italiano, separados por apenas un punto, este encuentro podría ser decisivo en lo relacionado a la clasificación de la fase de grupos de la Champions League.

La Juventus viene de un gran encuentro en la fecha anterior, cuando derrotó al líder del torneo italiano, el AC Milan por un marcador contundente de 3-1. La Vecchia Signora venia de un arranque que no le permitió ser el protagonista que solía ser en anteriores temporadas con varios empates, sin embargo, los últimos resultados lo han posicionado nuevamente en la pelea por el Scudetto. Los bianconeros tienen ocho triunfos, seis empates y una derrota y son 4° con un partido menos.

El Sassuolo por su parte está en zona de clasificación a Europa League, sin embargo, la gran campaña del equipo lo podría posicionar más alto en caso de conseguir un buen resultado en este encuentro del torneo italiano. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi viene de vencer por 2-1 al Genoa en la fecha 16 de la Seria A.

Así al comienzo de la jornada 17 del Calcio, la Juventus se ubica 4° con 30 puntos, mientras que el Sassuolo está en la 5° ubicación con 29 unidades.

Fecha y hora: ¿cuándo juegan Juventus vs Sassuolo por la Serie A?

Juventus vs Sassuolo será este domingo 10 de enero a las 16:45 horas de Chile.

Juventus viene de vencer categóricamente al AC Milan por 3-1. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver el encuentro entre Juventus y Sassuolo por la Serie A?

El partido será transmitido a través de ESPN y RAI Italia. Entérate de la señal correspondiente de acuerdo a tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿se puede ver el encuentro entre la Juventus y el Sassuolo en vivo vía streaming?

Si quieres disfrutar del encuentro de forma online puedes hacerlo por ESPN Play y en la app Fanatiz.