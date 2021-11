Liverpool sufrió una durísima caída este fin de semana en la fecha 11 de la Premier League, doblegándose con justicia ante West Ham United y perdiendo un invicto de casi siete meses, algo que Jurgen Klopp no se tomó de la mejor manera.

Los Reds llegaron al Estadio Olímpico de Londres con el ánimo a tope luego de haberle dado un baile a Atlético de Madrid en UEFA Champions League, pero no contaban con la sorpresa que les tenía preparada David Moyes.

Los Hammers les dieron una paliza táctica a los de Jurgen Klopp y terminaron imponiéndose por 3-2 y acabando de forma dramática con la racha de 25 partidos invictos en todas las competiciones que arrastraba Liverpool.

Un vez finalizado el partido, Jurgen Klopp fue abordado por la prensa, específicamente para preguntarle por los cobros arbitrales. "Es realmente interesante que preguntes eso. No estoy seguro de querer responder la pregunta si no conoce la situación de la que estoy hablando".

"¿No crees que ese fue el caso (Alisson recibió falta en primer gol)? ¿Tu trabajo es no tener una opinión? OK eso está bien", dijo evidentemente molesto, pero todo estalló cuando el reportero le preguntó si Cresswell mereció tarjeta roja por la feísima entrada a Henderson.

"¡Dios mío. No soy tu mascota! Con suerte, usted mismo tiene una opinión de esto", espetó, agregando rendido que "todo está bien".

Klopp bajó las revoluciones y aseguró que "la gente dirá que estoy buscando excusas, no las estoy. Acepto que no somos demasiado buenos para perder partidos de fútbol. Hoy lo perdimos, eso no es lindo pero lo acepto".

"La racha invicta del Liverpool (acabándose) es el menor de mis problemas. Eso siempre pasa... por muy larga que sea una carrera, llegará a su fin", concluyó Jurgen Klopp resignado.