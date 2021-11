Uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada de la Champions League lo protagonizarán Liverpool y Atlético de Madrid, este miércoles en Anfield, reencontrándose apenas un par de semanas después que los ingleses se impusieran 3-2 en el Wanda Metropolitano.

El antes y después del compromiso tuvo picante gracias a los entrenadores pues Jürgen Klopp afirmó que no le gustaba el estilo de Diego Simeone, mientras que el Cholo al terminar el tiempo regular se marchó directamente al túnel camino al camarín evitando el acostumbrado saludo entre estrategas.

Los hechos han sido condimento al partido que se avecina y en la previa, el técnico argentino lanzó un dardo a su par alemán. "Lo expliqué tras el partido, no me gusta saludar tras los partidos porque siempre entiendo que las emociones de los técnicos son diferentes, en Inglaterra se usa como caballerosidad pero no lo comparto porque no me gusta la falsedad".

El transandino no se guardó nada en la conferencia de prensa. "No puedo hablar de la persona porque no lo conozco, valoro el gran entrenador que es y el gran trabajo que ha hecho. No opino como juegan los equipos contrarios, tengo códigos y entre los entrenadores tenemos que respetar esa situación", puntualizó.

"Son dos grandes estadios, con grandes aficionados y con grande clubes que quieren seguir creciendo, en el fútbol no hay revancha. Aquel partido ya pasó, nos tocó avanzar a nosotros y eso no vuelve. Mañana es un nuevo partido y tendrá otras consecuencia, aquel quedará para el recuerdo de los atléticos", dijo Simeone sobre el duelo que se le aproxima a los colchoneros.