Jürgen Klopp descarta que Mohamed Salah quiera irse de Liverpool pero avisa: "No lo retendremos"

Se acerca el mercados de pases de invierno en Europa y los rumores comienzan a tomar fuerza. Uno de los que más vuelo ha tenido en los últimos días es el de Mohamed Salah, quien estaría cansado del Liverpool y buscaría la forma de salir.

Mohamed Aboutrika, ex compañero en la selección de Egipto y amigo del delantero, aseguró que no está a gusto con los reds, por lo que verían con buenos ojos cambiar de equipo. Pero este sábado, en la conferencia previa al duelo con West Bromwich de mañana, Jürgen Klopp salió a aclarar toda la situación.

El entrenador del campeón y líder de la Premier League aseguró que Salah no tiene motivos para salir del club. "Creo que la única razón para dejar Liverpool en este momento es el clima. ¿Qué otra razón podría haber?", lanzó.

Klopp señaló que no es cierto que Salah quiera partir del Liverpool. Foto: Getty Images

Para Klopp, en los Reds tiene cosas más importantes que un alto salario. "Este es uno de los clubs más grandes del mundo, pagamos buen dinero... tenemos un estadio sensacional con una afición excepcional. No somos el club que más paga del mundo, pero pagamos buen dinero".

La situación de Salah podría comenzar a aclararse si llegan interesados, algo donde el DT no pretende participar. "No se puede obligar a la gente a quedarse, pero eso es todo. Hacemos cambios y traemos jugadores y si un jugador quiere irse entonces no podemos, probablemente no lo retendremos; es solo que no entendería por qué alguien querría irse, vamos".

Finalmente Klopp recalcó que todo es un mal entendido. "Si le preguntas a cualquier jugador del mundo que no esté jugando en el Barcelona o el Madrid si se imagina jugando allí algún día y te responde: ‘No, el fútbol español no es para mí’, ¿por qué diría eso? Mo es un jugador muy importante para mí, obviamente, pero esta historia no lo es".