Afirman que Mohamed Salah no está feliz en Liverpool y que la próxima temporada quiere jugar en Barcelona

Quedan pocos días para que inicie el mercado de invierno en Europa y ya están empezando a surgir distintos rumores. Uno de ellos es la situación de Mohamed Salah, pues afirman que no está feliz en Liverpool y que busca su salida para llegar al FC Barcelona.

En ese sentido, Mohamed Aboutrika, ex compañero en la selección egipcia y amigo, afirmó en Bein Sport que el delantero está muy decepcionado por algunas situaciones al interior de los Reds y que la próxima temporada jugará en el equipo culé.

“Llamé a Salah para hablar de su situación en el Liverpool y está decepcionado, pero eso no afectará a sus actuaciones sobre el terreno de juego. Sé que Salah no está feliz en Liverpool, me dijo las razones, pero es un secreto y no voy a hablar de ello en público. Una de las cosas que le enfadaron fue el no ser capitán contra el Midtjylland (partido de la fase de grupos de la Champions League)”, aseguró.

Sumado a ello, al referirse sobre su futuro inmediato, aseguró que “si Salah estuviera en el Real Madrid o en el Barcelona y jugase al mismo nivel que lo hace en el Liverpool, habría ganado el Balón de Oro; y es normal que un periódico español le pregunte a Salah acerca del Real Madrid y el Barcelona”.

Aseguran que el delantero no está contento y que busca una salida al término de la temporada. (FOTO: Getty)

“Liverpool está considerando venderle por razones económicas. No tengo ninguna influencia en las decisiones que tome Salah, él es mi amigo, mi hermano, y es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo mejor para él”, sentenció.

Cabe mencionar que Salah tiene contrato hasta junio de 2023. Por lo mismo, el jugador solo puede salir si llega una oferta que cumpla con las exigencias de Liverpool, situación difícil de cumplir por la pandemia del coronavirus.