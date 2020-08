Juan Guillermo Cuadrado: "No me imagino a Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos"

La posible salida de Lionel Messi del Barcelona sigue siendo el tema del momento en el fútbol mundial. Este martes, la Pulga dio a conocer su decisión de partir del club de toda su vida luego de la humillante eliminación en Champions League a manos del Bayern Múnich.

Además, hace rato que la relación entre el jugador y la dirigencia no era la óptima, y su salida del club podría confirmarse en los próximos días. Sin embargo, la directiva culé no dará su brazo a torcer y espera que el argentino respete el año de contrato que aún tiene con la institución.

Todo este revuelo ha despertado la especulación sobre el futuro de la Pulga. Si bien los clubes más poderosos son los que tienen la ventaja de quedarse con él (PSG, Manchester City, etc.), un grupo de fanáticos aún tiene la ilusión de que Messi llegue a la Juventus para que haga dupla con Cristiano Ronaldo, el otro astro del fútbol mundial.

Messi y CR7 nos han regalado una batalla épica año a año para definir al mejor jugador del mundo. Es por esto que sería un broche de oro que ambos extraordinarios futbolistas cierren sus carreras (o su etapa en Europa en el caso de Messi) jugando en el mismo equipo.

Sobre esta opción, el mediocampista de la Vecchia Signora, Juan Guillermo Cuadrado, aseguró a ESPN que "la llegada de Messi al fútbol italiano elevaría muchísimo el caché. ¿Juntarse con Messi? No me lo imagino, pero tampoco creía en su momento que pudiera llegar Cristiano Ronaldo, así que no debemos descartar nada".

Por otro lado, el colombiano se refirió a la llegada de Andrea Pirlo a la banca bianconera: "Todavía no he hablado con él. Cuando lo haga le diré dónde me siento más a gusto. Fue un grandísimo jugador y ahora esperamos que nos pueda ayudar y podemos ganar muchos títulos juntos".