Juan Fuentes le envía un recado a Reinaldo Rueda: “Si vine a Argentina es para tener opciones en la selección chilena"

Uno de los buenos proyectos del fútbol chileno es Juan Fuentes, ex volante o defensor central de O’Higgins de Rancagua y actual jugador de Estudiantes de La Plata, pues es titular indiscutido en Argentina y su buen rendimiento lo tiene como una opción válida para una futura nominación a la selección chilena.

En conversación con radio Agricultura, el futbolista chileno expresó que “si fui a Argentina es para tener alguna opción de ir a la selección chilena. Estoy jugando, tengo continuidad, pero aún no se me puede dar. En O’Higgins creo que hice las cosas bien, pero ni siquiera a un microciclo fui nominado”, confesó.

Luego, reveló que tuvo opciones para emigrar a México, pero que el llamado de Gabriel Milito, su actual entrenador, inclinó la balanza por Estudiantes de La Plata. “Tuve la opción de ir a México, pero preferí Argentina. Milito me llamó y me quedé con él”, dijo.

Al ser consultado sobre la diferencia del fútbol entre Chile y Argentina, el volante central fue categórico: “Acá juegas con 20 mil o 30 mil personas todos los partidos y eso es algo muy lindo. Además, uno va creciendo día a día y la presión es mucho mayor que en Chile. Te enfrentas con jugadores de mayor jerarquía (…) cada entrenamiento es vital, porque todos se pelean el puesto”.

Agregó que “los partidos son más intensos, no hay mucha diferencia de goles. Hasta el último minuto se corre. Acá llegan muy buenos jugadores: colombianos, uruguayos, los argentinos. Además, acá hay más presupuesto y eso ayuda a mejorar la liga”.

Sobre su adaptación al fútbol trasandino y a su nueva casa deportiva, mencionó que “el club es maravilloso, los compañeros, la gente, es un club muy familiar. La calidad humana es fantástica. Tienen una hinchada tremenda y no tengo nada que decir. Ahora llegaron jugadores de mayor calidad y hay que aprovechar de ello”.

Pero eso no fue todo, porque contó como es estar con dos leyendas del fútbol argentino: Juan Sebastián Verón, presidente del club, y Javier Mascherano, compañero de equipo.

“Verón es un gran jugador en la historia de Argentina y el mundo, él está más en el plano directivo. En tanto, Mascherano es un animal y tiene una humildad gigante. Yo lo vi jugando en Barcelona y ahora soy compañero de él”, expresó.

También, tuvo palabras para la posición qué más le acomoda en el terreno de juego, ya que partió como volante central, luego mutó a defensor central, líbero y stopper por izquierda.

“En O’Higgins jugué como volante central. Llegó Milito y me puso de líbero o central. Yo creo que ambas posiciones puedo jugar bien. Ahora me estoy acostumbrando, me gusta, y acá en Argentina he jugado de líbero, de stopper por izquierda. Todas estas posiciones me están ayudando a mejorar”, señaló.

Finalmente, sobre cómo está afrontando la cuarentena en Argentina dijo que “estoy en La Plata solo. Estoy contando los días para que se solucione todo lo del coronavirus (…) Estar solo es complicado, siempre uno quiere estar en familia, con algún compañero, pero hay varios policías en la calle y uno no puede salir a ninguna parte”.

“Me entretengo cortando el pasto, hago la rutina de entrenamiento que me manda el club, veo una serie, me cocino, hablo con mi familia y así se me pasa más rápido el día (…) Por la cuarentena no te dejan utilizar el gimnasio, no puedes pasear el perro, no puedes salir a correr, no te dejan hacer nada. Se respeta la cuarentena total”, sentenció Fuentes.