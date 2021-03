José Pepe Basualdo critica a Marcelo Gallardo: "Es un buen técnico pero está muy inflado. Cuando pierde debe asumir los errores y no buscar culpables"

Los clásicos entre Boca Juniors y River Plate siempre sacan roncha no importando el resultado y, las declaraciones de Marcelo Gallardo luego del empate 1-1 en la Bombonera, en el sentido de que Boca sólo salió a defenderse, no cayó nada bien en el mundo xeneize.

Uno que tomó el rifle, fue José Horacio Basualdo, jugador que fue parte del glorioso ciclo de Carlos Bianchi y que le pegó con todo al Muñeco.

"Gallardo es un buen técnico pero está muy inflado. Cuando pierde debe asumir los errores y no buscar culpables. Hacer eso no lo va a bajar del lugar donde está. Él no puede decir como tienen que jugar los contrarios y lo tiene que respetar", afirmó.

El Pepe agrega que "hay que reconocer los méritos y esta bien. Pero basta, el fútbol no pasa por River. Nadie tiene la verdad, los resultados mandan. Por ejemplo Casco jugó al límite, no lo sacó y terminó siendo expulsado. No cuesta nada reconocer que el otro juega mejor que vos. River no juega mal, hay que reconocer los méritos del equipo de Gallardo, puede tener altibajos pero juega bien".

Basualdo no dejó tranquilo a Marcelo Gallardo y hasta se animó a darle un consejo.

"Cuando te equivocas, arreglalo en la semana. Siempre es por el cuarto árbitro, por la prensa, por el VAR, por esto, lo otro. Hace su trabajo bien, pero la jode cuando le salen mal las cosas y tira la culpa para otro lado. Ante la prensa, bien o mal, él se tiene que hacer cargo. Le falta pulir eso", cerró.