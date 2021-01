José Pepe Basualdo pide que Boca Juniors eche a Frank Fabra por el criminal pisotón contra Marinho en la semifinal de Copa Libertadores

Boca Juniors dejó una mala imagen al enfrentar a Santos en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, porque no sólo fueron dominados y goleados por el equipo paulista, sufrió una expulsión producto de una deplorable acción del defensor Frank Fabra.

Una vez que los brasileños marcaron el 3-0, el colombiano no tuvo mejor idea que pisar en el abdomen al jugador Marinho, ganándose toda serie de críticas por su criminal acción.

Uno que no perdona a Fabra, es el ex entrenador de Universidad de Chile, José Pepe Basualdo, ex jugador de Boca que supo ganar la Libertadores en la época dorada de Carlos Bianchi.

"Lo de Fabra es una chiquilinada, dejar al equipo con diez en ese momento no puede pasar. Un jugador de Selección, que reaccione de esa manera, creo que no es correcto. Es una vergüenza, se tiene que ir”, aseguró el estratega en conversación con Radio Colonia.

Las palabras de Basualdo se unen a las de ex compañero en Boca, Chicho Serna, que también le dio duro asegurando que "lo de Fabra no es poner huevo".

En Boca dolió la eliminación, más cuando estaba fuera del camino su archirrival River Plate, por lo que la pena es doble.