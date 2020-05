Pelea entre dos ex U. de Chile en Argentina: Basualdo le dice "ridículo y boludo" a Cristian Traverso

Una oscura polémica cae sobre Boca Juniors después de que ex jugadores del equipo aparecieran en un video de apoyo a los presos, justo antes de un motín en un centro penitenciario. Raúl Cascini y José Basualdo se defienden como pueden.

El primero pidió disculpas, pero el ex entrenador de Universidad de Chile dice que sólo dijo "la salud es para todos, también para los presos", y que todo se "tergiversó". Frente a él, Cristián Traverso, ex Boca y de gran pasado en Universidad de Chile, se fue en picada.

"Yo jamás fui a la cárcel a ver a nadie porque el que está en la cárcel cometió un delito y lo tiene que cumplir. Secuestraron a mi viejo, no me la va a contar nadie cómo se vive. Es muy fácil decir por televisión esas cosas", reclamó el ex zaguero de Universidad de Chile.

Pero Basualdo no se quedó y le cayó a Traverso. "Es un ridículo total. No sé por qué le meten un micrófono, porque dice cada pelotudez... Una detrás de la otra. Es como si no hubiese hecho nada o como si su vida fuera toda perfecta", sentenció.

Más encima, el Pepe asegura que Traverso falta a la verdad. "Estuvo con Rafa (Rafael di Zeo, líder de la barra), estuvo con todos. Vino con nosotros cuando fuimos a (la cárcel de) Devoto. Negarlo me parece ridículo. Dejen de joder. Es un boludo", bramó el mundialista.

En eso quedó la polémica que sacude la prensa deportiva argentina en estos momentos. Una historia más en la extensa vinculación de las barras bravas en los clubes argentinos y la responsabilidad de sus protagonistas.