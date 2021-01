Mauricio Chicho Serna furioso porque Boca Juniors dejó jugar a Yeferson Soteldo: "En la primera había que tirarlo a la tribuna"

Santos le ganó inapelablemente a Boca Juniors 3-0 en el partido de vuelta de la Copa Libertadores y timbró pasajes para la gran final que disputará ante el Palmeiras en el Estadio Maracaná.

El Peixe tuvo como figura exclusiva y excluyente a nuestro conocido Yeferson Soteldo, que participó en la apertura de la cuenta y luego fue el autor del segundo con un verdaderzo golazo.

Mauricio Chicho Serna, ídolo de Boca, se mostró muy molesto con la actitud de su equipo y criticó a los defensores xeneizes por no haber frenado al imparable venezolano.

"En la primera hay que tirarlo a la tribuna para que se dé cuenta que está jugando una semifinal de Copa", lanzó el ex volante en conversación con TyC Sports.

Eso sí, hizo un llamado a no confundir las cosas, porque lo que hizo su compatriota Frank Fabra (pisar un rival) no significa actitud. "Lo de Fabra no es poner huevos, se equivoca. Los huevos en el fútbol no es solo Chicho Serna que pegaba una patada. Huevos tenía Riquelme que siempre jugaba, Palermo que siempre hacía goles y Córdoba que la sacaba del ángulo siempre".

Para el final el Chico se mostró triste asegurando que "este no es el Boca que quieren ver los hinchas. Ayer Boca no compitió, Santos estaba jugándose la final y Boca la primera fase de la Copa Libertadores. Es muy triste lo que pasó".