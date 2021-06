Pepe Basualdo critica al técnico de la selección argentina: "Scaloni no me gusta para nada. Llega sin experiencia. No es culpa del chancho, sino del que le da de comer"

Argentina vive un período de total renovación que es encabezada por Lionel Scaloni, que pese a no tener grandes resultados con la Albiceleste, tiene respaldo en el medio trasandino y la prensa cometécnicos ha sido muy blanda con él.

Así lo ve el ex entrenador de Universidad de Chile, José Horacio Basualdo, el que criticó al DT trasandino y lo acusó de relajo.

"Scaloni no me gusta para nada. Llega sin experiencia. No es culpa del chancho, sino del que le da de comer. No sabe hacer un cambio. Por ahí la emboca, pero no tiene una manera de jugar, todo depende de cómo se levanten los jugadores ese día", afirmó en declaraciones a la Red.

Lionel Messi sostiene a la selección argentina de Lionel Messi (Getty Images)

El mundialista con Argentina 1990 le dio conto al medio periodístico de su país, acusándolos de "tibios".

"Toda la gente, incluido el periodismo, se está conformando con ir y jugar bien. No hay hambre de ganar la Copa y eso lo implementa el técnico y la gente. Yo creo que hay que ir a ganarla. Asusta el conformismo que hay", reclamó.

Finalizando con un "entramos en una paz en la que están todos preguntando si juegan bien o no, y no se preguntan si vamos a ganar algo o no. Que (Scaloni) diga que la quiere ganar (a la Copa América). Después vemos qué pasa. Se cree que está en la Sub 20. Argentina tiene que jugar a ganar algo. Lo siento por Messi, porque parece ser el único que quiere ganar cosas, y los demás están tranquilos, porque el técnico está tranquilo. Te ponés a mirar la Eurocopa y pensás, ¿la Argentina está para jugarle a Alemania o Francia?