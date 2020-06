Jorge Valdano cree que Zinedine Zidane se cansó de Gareth Bale: "Parece que ya lo ha descartado"

El historico ex jugador y entrenador del Real Madrid, Jorge Valdano, no tuvo tapujos para referirse al mal momento que vive Gareth Bale en la escuadra merengue, y además de referirse a su falta de ganas por jugar, aseguró que el técnico Zinedine Zidane ya no lo tendría en sus planes.

En conversación con El Transistor de Onda Cero, el trasandino opinó que el entrenador merengue puede percibir la desmotivación del jugador galés, por lo que ya no estaría interesado en darle tiraje en el equipo:

“Zidane necesita tener a todos los jugadores muy metidos, a todos menos a Bale que parece que ya lo ha descartado", comentó Valdano.

Bale ha marcado apenas 3 goles en 19 encuentros disputados con el equipo blanco, generando un gris presente cada día más complejo de maquillar.

En la actual temporada, Gareth Bale ha pasado 180 minutos en el banco de suplentes, y cada vez que el estratega francés le ha dado la oportunidad de salir al campo de juego, el delantero se muestra desconectado, desanimado y hasta apático.

Pese a que el galés tiene un nutrido palmarés junto al Real Madrid, su estilo nunca ha terminado de encajar con lo que esperaba la afición tras su llegada en 2013, y las diferencias, incluyendo las críticas hacia su afición por el golf, se han vuelto habituales.

