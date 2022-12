El Sevilla empieza la segunda parte de la temporada en una posición que nadie imaginó hace unos meses: marcha 18°, en zona de descenso, por lo que el duelo de este viernes ante Celta de Vigo (rival que está un puesto arriba en la tabla) asoma trascendental para el elenco que dirige Jorge Sampaoli.

El DT argentino, eso sí, mostró su molestia con el mercado actual del elenco andaluz. Esto porque solamente han contratado al defensa francés Loïc Badé y está cerca de fichar al austríaco Aleksandar Dragovic, nombres que no convencen al trasandino.

Por eso contó sobre los fichajes que "no depende de mí, lo que yo pueda esperar es sólo un reclamo, pero mientras me tengo que ajustar a lo que tengo", evidenciando su preocupación por el plantel que se está conformando.

Sampaoli agregó con preocupación que "a Badé lo vi en Francia, me parece un jugador joven, muy rápido y con calidad, pero viene sin jugar. Ahora se tiene que acoplar a una forma muy distinta de jugar y eso hay veces que pasa muy rápido y otras en la que no se da nunca".

De hecho manifestó que "los jugadores que puedan llegar terminan siendo una incógnita, porque necesitan de un período de trabajo para aclimatarse. Ojalá que a Badé le lleve poco tiempo", expresando su malestar.

Sobre Dragovic, comentó que "por los problemas que hemos sufrido con las lesiones de Marcao, de Rekik y de Telles necesitamos buscar un perfil zurdo para suplir la falta que tenemos en ese sector. Dragovic es un central diestro que puede jugar en la izquierda, pero que no tiene esa capacidad para jugar de lateral izquierdo y es algo que necesitamos".

De hecho asegura que contra Celta deberá tirar a los leones a Marcos Acuña, que fue campeón del mundo hace 10 días con Argentina y recién retomó las prácticas. "Va a tener que jugar porque es el único que tenemos, pero sólo lleva dos entrenamientos. Ya digo que yo no tomo decisiones sobre los nombres".

Además está indignado por las peleas del presidente José Castro con José María del Nido, quienes hoy pelearán por la testera del club en las elecciones. "No me preocupa la Junta. Me preocupa el equipo, como al hincha. La política y las peleas me incomodan, pero no es lo importante para mí. En un momento tan incómodo como es éste, nosotros necesitamos tener la unidad hacia el escudo y eso no está pasando", finalizó Sampa.