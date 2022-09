El ex delantero, campeón de la Champions League con el AC Milan, no encontró muchos aspectos destacables en el juego del Blackburn Rovers, que sigue sin despegar en la Championship, aunque Brereton volvió a anotar un gol.

El Blackburn Rovers sigue sin poder encadenar una racha positiva en la Championship que le permita meterse de lleno en los puestos de la parte alta en la tabla, aunque sigue en zona de clasificación a los playoffs de ascenso en la segunda categoría del fútbol de Inglaterra.

Todo eso a pesar de que perdió como local ante el Bristol City, que fue hasta Ewood Park para vencer por 3-2 a la escuadra adiestrada por el otrora goleador danés Jon Dahl Tomasson, campeón de la UEFA Champions League con el AC Milan de Italia en 2003. El escandinavo quedó muy contento por haber retenido a Ben Brereton en el plantel, pese a los esfuerzos de última hora que el Everton y el Fulham de la Premier League hicieron para fichar al atacante de la selección chilena.

Pero para nada satisfecho con la caída en casa, que conspira al objetivo de acceder a los puestos de ascenso directo, aunque todavía restan 38 jornadas en un certamen que contempla 46 encuentros para cada equipo participante. "Estamos decepcionados. Y debería ser así porque adiamos perder", afirmó Dahl Tomasson al cabo de este traspié, el cuarto que tiene en la liga. De hecho, sólo suma triunfos y empates. Registra un póquer de victorias.

Dahl Tomasson intenta remecer al plantel del Blackburn

De todas formas, el reemplazante de Tony Mowbray en la dirección técnica del Blackburn Rovers no consideró que todo fue malo. Aunque pocos, hubo pasajes destacables para el ex entrenador del Malmö de Suecia. "Ni el resultado ni nuestra actuación fueron buenos. Nosotros sabemos que podemos jugar un buen fútbol cuando no somos pasivos", expresó el danés de 46 años.

"Si descuentas el 2-1 es para permanecer en el partido. Pero dejarse marcar tan pronto no es bueno. Regalar un gol así, a 20 minutos del final, fue un duro golpe para nosotros", afirmó Dahl Tomasson en alusión al tanto que Nahki Wells anotó en los 73', dos minutos después de que Tyrhys Dolan estrechara la distancia para la escuadra de Big Ben, que ahora debe corregir detalles para visitar al Wigan el 10 de septiembre.