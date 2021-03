Futbolista colombiano de Gimnasia: "Escuché por ahí que me comparan con Messi... Carbonero es uno solo"

Johan Carbonero es un jugador colombiano de 21 años que se desempeña como extremo o volante, actualmente en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Al club argentino llegó en 2020 de la mano del fallecido director técnico, Diego Armando Maradona.

El ex Once Caldas está prendido y en los siete partidos que va de la temporada ha marcado tres goles y ha aportado con una asistencia. Hay quienes incluso ya lo comparan con Lionel Messi, pero la respuesta de Carbonero no pasó desapercibida y es tema.

“¿Sabes que en La Plata ya están maravillados con vos y te han comparado con un grande? Imagino que te ha llegado”, sostuvo el periodista de TNT Sports en Argentina.

“Escuché por ahí que me comparan con Messi, pero no les doy bola. Messi es uno solo y Carbonero es uno solo”, respondió Johan Carbonero, quién sabe si medio en broma o en serio.

En Colombia, FutbolRed sostiene que Carbonero “con Gimnasia, da de qué hablar en el fútbol argentino gracias a su desequilibrio, velocidad y también aporte a la hora de hacer goles. Si no los hace él, los asiste”.

