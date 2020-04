Jaime Carreño y Óscar Salinas no siguen en Oriente Petrolero de Bolivia

Oriente Petrolero de Bolivia tenía entre sus filas a dos chilenos: Óscar Salinas y Jaime Carreño. Ambos llegaron tras la expresa petición de Pablo Vitamina Sánchez, quien los tuvo en Everton de Viña del Mar.

Sin embargo, la aventura de los jugadores duró poco y ambos decidieron poner fin al contrato que los liga con la institución verdolaga, para así volver a Chile en medio de la pandemia del coronavirus.

Así lo contó Óscar Salinas en su cuenta personal de Instagram. "Hoy pongo punto final a una hermosa y corta historia en esta institución, Oriente Petrolero. Agradecido eternamente de que me dieran las posibilidades de vestir este hermoso escudo. Hoy pongo punto final por los siguientes motivos: mi familia , me preocupa el día día de mis hijos y esposa, sin saber cuando acabaría esta pandemia que nos ataca y siendo extranjeros, que no se hace difícil seguir así con dudas", escribió.

Óscar Salinas en Oriente Petrolero

Para finaliza escribió que, "así con esta decisión ayudo al club a no generarle un gasto más. Bueno, sin más que decir, me despido muy agradecido de todo lo vivido en Santa Cruz y en Oriente Petrolero".